Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bafra’da 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 16.02.2024 14:43
  • Giriş: 16.02.2024 14:43
  • Güncelleme: 16.02.2024 14:43
Kaynak: İHA
Bafra’da 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Ş.Ö. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet 8 mm kuru sıkı tabanca, 30 adet 8 mm kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. 

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı. 

BirGün'e Abone Ol