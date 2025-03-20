Bafra’da işyeri yangını

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangın, İsmetpaşa Mahallesi Gençlik Caddesi’nde üzerindeki duvar kağıdı ve alçıpan işi yapan dükkanda çıktı. İşyerinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi zarar oluştu. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.