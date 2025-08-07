Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bafra’da zincirleme trafik kazası: 4 araç birbirine girdi

Ajans Haberleri
  • 07.08.2025 13:36
  • Giriş: 07.08.2025 13:36
  • Güncelleme: 07.08.2025 13:36
Kaynak: İHA
Bafra’da zincirleme trafik kazası: 4 araç birbirine girdi

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi.
Kaza, Asri Mezarlık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik akışı gereği duran araçlara, arkadan gelen 55 ACV 049 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki 3 araç birbirine girdi. Olay yerine kısa sürede trafik polisi ve çekici ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol