BAFTA 2025 Ödülleri: Kazananlar belli oldu
İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından verilen BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Yılın En İyi Filmi "Konsey" (Conclave) olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü "The Brutalist" filmindeki rolüyle Adrien Brody kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise "Anora" filmiyle Mikey Madison'ın oldu.
İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından düzenlenen 78. BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı.
David Tennant'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Edward Berger'in yönettiği "Conclave", En İyi Film ve En İyi İngiliz Filmi dahil olmak üzere dört ödül kazanarak büyük başarı elde etti.
Brady Corbet'in yönettiği "The Brutalist" filmi de En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu (Adrien Brody) ödülleri başta olmak üzere dört kategoride ödül alarak dikkat çekti.
Gecenin sürprizlerinden biri, "Anora" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Mikey Madison oldu. Ayrıca, "Emilia Pérez" filmi En İyi Yabancı Dilde Film ödülüne layık görülürken, Zoe Saldaña bu filmdeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ise "A Real Pain" filmindeki performansıyla Kieran Culkin'e verildi. Aynı film, En İyi Özgün Senaryo ödülünü de kazanarak başarısını pekiştirdi.
Animasyon kategorisinde, "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" filmi En İyi Animasyon ve En İyi Aile Filmi ödüllerini alarak çifte zafer yaşadı.
Gecede, sinema dünyasına katkılarından dolayı Warwick Davis'e BAFTA Fellowship ödülü takdim edildi.
Ödül Kazananların Tam Listesi
En İyi Film: Conclave
En İyi İngiliz Filmi: Conclave
En İyi Yabancı Dilde Film: Emilia Pérez
En İyi Yönetmen: Brady Corbet – The Brutalist
En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison – Anora
En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody – The Brutalist
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña – Emilia Pérez
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin – A Real Pain
En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain
En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave
En İyi Animasyon Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
En İyi Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
En İyi Görüntü Yönetimi: The Brutalist
En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked
En İyi Saç ve Makyaj: The Substance
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked
En İyi Ses: Dune: Part Two
En İyi Görsel Efekt: Dune: Part Two