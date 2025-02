BAFTA 2025 Ödülleri: Kazananlar belli oldu

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından düzenlenen 78. BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı.

David Tennant'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Edward Berger'in yönettiği "Conclave", En İyi Film ve En İyi İngiliz Filmi dahil olmak üzere dört ödül kazanarak büyük başarı elde etti.

Brady Corbet'in yönettiği "The Brutalist" filmi de En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu (Adrien Brody) ödülleri başta olmak üzere dört kategoride ödül alarak dikkat çekti.

Gecenin sürprizlerinden biri, "Anora" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Mikey Madison oldu. Ayrıca, "Emilia Pérez" filmi En İyi Yabancı Dilde Film ödülüne layık görülürken, Zoe Saldaña bu filmdeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ise "A Real Pain" filmindeki performansıyla Kieran Culkin'e verildi. Aynı film, En İyi Özgün Senaryo ödülünü de kazanarak başarısını pekiştirdi.

Animasyon kategorisinde, "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" filmi En İyi Animasyon ve En İyi Aile Filmi ödüllerini alarak çifte zafer yaşadı.

Gecede, sinema dünyasına katkılarından dolayı Warwick Davis'e BAFTA Fellowship ödülü takdim edildi.

Ödül Kazananların Tam Listesi

En İyi Film: Conclave

En İyi İngiliz Filmi: Conclave

En İyi Yabancı Dilde Film: Emilia Pérez

En İyi Yönetmen: Brady Corbet – The Brutalist

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison – Anora

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody – The Brutalist

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña – Emilia Pérez

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin – A Real Pain

En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain

En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

En İyi Animasyon Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Görüntü Yönetimi: The Brutalist

En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

En İyi Saç ve Makyaj: The Substance

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

En İyi Ses: Dune: Part Two

En İyi Görsel Efekt: Dune: Part Two