Kültür Sanat
  • 23.02.2026 11:47
Kaynak: DHA
BAFTA 2026: "One Battle After Another" damga vurdu, "Marty Supreme" eli boş döndü

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri son 12 ayın beyazperdedeki yıldızlarını ve en iyi filmlerini ödüllendiriyor.

Leonardo DiCaprio'nun politik gerilim filmi One Battle After Another, 14 adaylıkla bu yılki Bafta Film Ödülleri'nde listenin başında yer aldı. İngiliz yönetmen Paul Thomas Anderson, ABD'deki derin kutuplaşmayı konu alan politik gerilim filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

Anderson'un filmi altı ödülle en çok ödül alan yapım da oldu.

Yönetmen tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin ismine işaret etti ve "Son günlerde sanki bir savaş diğerini takip ediyormuş gibi görünüyor. Ama umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

Shakespeare'in aile hayatını dramatize eden Hamnet de iki ödülle geceden ayrıldı. Filmin başrolündeki Jessie Buckley En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülüyse I Swear isimli yapımdaki rolüyle Robert Aramayo aldı.

Senenin gişede beğenilen yapımlarından "Marty Supreme", 11 kategoride aday gösterilmesine rağmen ödül kazanamadı.

Korku drama yapımı "Sinners", en iyi müzik ve en iyi özgün senaryo ödülleri de dahil olmak üzere geceden üç ödülle ayrıldı. Film 13 dalda ay gösterilmişti.

EN İYİ FİLM

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners
KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ YÖNETMEN

  • One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson
  • Bugonia/ Yorgos Lanthimos
  • Sentimental Value/ Joachim Trier
  • Hamnet/ Chloe Zhao
  • Sinners/ Ryan Coogler
  • Marty Supreme/ Josh Safdie
KAZANAN: One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson

EN İYİ ERKEK OYUNCU

  • Robert Aramayo/ I Swear
  • Timothee Chalamet/ Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another
  • Ethan Hawke/ Blue Moon
  • Michael B. Jordan/ Sinners
  • Jesse Plemons/ Bugonia
KAZANAN: Robert Aramayo/ I Swear

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

  • Benicio Del Toro/ One Battle After Another
  • Jacob Elordi/ Frankenstein
  • Paul Mescal/ Hamnet
  • Sean Penn/ One Battle After Another
  • Peter Mullan/ I Swear
  • Stellan Skarsgard/ Sentimental Value
KAZANAN: Sean Penn/ One Battle After Another

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ

  • Robert Aramayo
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling
KAZANAN: Robert Aramayo

EN İYİ KADIN OYUNCU

  • Jessie Buckley/ Hamnet
  • Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson/ Song Sung Blue
  • Chase Infiniti/ One Battle After Another
  • Emma Stone/ Bugonia
  • Renate Reinsve/ Sentimental Value
KAZANAN: Jessie Buckley/ Hamnet

EN İYİ BRİTANYA YAPIMI FİLM

  • 28 Years Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Die My Love
  • H Is for Hawk
  • I Swear
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve
KAZANAN: Hamnet

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

  • Odessa A’zion/ Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value
  • Wunmi Mosaku/ Sinners
  • Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor/ One Battle After Another
  • Emily Watson/ Hamnet
KAZANAN: Wunmi Mosaku/ Sinners

EN İYİ OYUNCU KADROSU

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners
KAZANAN: I Swear

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • The Voice of Hind Rajab
  • Sirat
KAZANAN: Sentimental Value

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

  • Sinners
  • I Swear
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
KAZANAN: Sinners

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

  • One Battle After Another
  • Hamnet
  • Pillion
  • Bugonia
  • The Ballad of Wallis Island
KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams
KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Sinners
  • Wicked: For Good
  • Marty Supreme
KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Frankenstein
  • How to Train Your Dragon
  • The Lost Bus
KAZANAN: Avatar: Fire and Ash

EN İYİ KURGU

  • F1
  • A House of Dynamite
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good
KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners
KAZANAN: Sinners

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ BELGESEL

  • 2000 Meters To Andriivka
  • Apocalypse In The Tropics
  • Cover-Up
  • Mr Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor
KAZANAN: Mr Nobody Against Putin

EN İYİ SES

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Warfare
KAZANAN: F1

EN İYİ ÇOCUK VE AİLE FİLMİ

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootropolis 2
KAZANAN: Boong

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

  • Elio
  • Little Amelie
  • Zootropolis 2
KAZANAN: Zootropolis 2

EN İYİ İLK FİLM (BRİTANYA YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)

  • The Ceremony
  • My Father’s Shadow
  • Pillion
  • A Want In Her
  • Wasteman
KAZANAN: My Father's Shadow

BRİTANYA YAPIMI KISA ANİMASYON

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise
KAZANAN: Two Black Boys In Paradise

BRİTANYA YAPIMI KISA FİLM

  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles
KAZANAN: This Is Endometriosis
