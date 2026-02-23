BAFTA 2026: "One Battle After Another" damga vurdu, "Marty Supreme" eli boş döndü

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri son 12 ayın beyazperdedeki yıldızlarını ve en iyi filmlerini ödüllendiriyor.

Leonardo DiCaprio'nun politik gerilim filmi One Battle After Another, 14 adaylıkla bu yılki Bafta Film Ödülleri'nde listenin başında yer aldı. İngiliz yönetmen Paul Thomas Anderson, ABD'deki derin kutuplaşmayı konu alan politik gerilim filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

Anderson'un filmi altı ödülle en çok ödül alan yapım da oldu.

Yönetmen tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin ismine işaret etti ve "Son günlerde sanki bir savaş diğerini takip ediyormuş gibi görünüyor. Ama umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

Shakespeare'in aile hayatını dramatize eden Hamnet de iki ödülle geceden ayrıldı. Filmin başrolündeki Jessie Buckley En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülüyse I Swear isimli yapımdaki rolüyle Robert Aramayo aldı.

Senenin gişede beğenilen yapımlarından "Marty Supreme", 11 kategoride aday gösterilmesine rağmen ödül kazanamadı.

Korku drama yapımı "Sinners", en iyi müzik ve en iyi özgün senaryo ödülleri de dahil olmak üzere geceden üç ödülle ayrıldı. Film 13 dalda ay gösterilmişti.

EN İYİ FİLM

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ YÖNETMEN

One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson

Bugonia/ Yorgos Lanthimos

Sentimental Value/ Joachim Trier

Hamnet/ Chloe Zhao

Sinners/ Ryan Coogler

Marty Supreme/ Josh Safdie

KAZANAN: One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Robert Aramayo/ I Swear

Timothee Chalamet/ Marty Supreme

Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another

Ethan Hawke/ Blue Moon

Michael B. Jordan/ Sinners

Jesse Plemons/ Bugonia

KAZANAN: Robert Aramayo/ I Swear

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Benicio Del Toro/ One Battle After Another

Jacob Elordi/ Frankenstein

Paul Mescal/ Hamnet

Sean Penn/ One Battle After Another

Peter Mullan/ I Swear

Stellan Skarsgard/ Sentimental Value

KAZANAN: Sean Penn/ One Battle After Another

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

KAZANAN: Robert Aramayo

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessie Buckley/ Hamnet

Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson/ Song Sung Blue

Chase Infiniti/ One Battle After Another

Emma Stone/ Bugonia

Renate Reinsve/ Sentimental Value

KAZANAN: Jessie Buckley/ Hamnet

EN İYİ BRİTANYA YAPIMI FİLM

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is for Hawk

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

KAZANAN: Hamnet

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Odessa A’zion/ Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value

Wunmi Mosaku/ Sinners

Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor/ One Battle After Another

Emily Watson/ Hamnet

KAZANAN: Wunmi Mosaku/ Sinners

EN İYİ OYUNCU KADROSU

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

KAZANAN: I Swear

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

The Voice of Hind Rajab

Sirat

KAZANAN: Sentimental Value

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Sinners

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

KAZANAN: Sinners

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

One Battle After Another

Hamnet

Pillion

Bugonia

The Ballad of Wallis Island

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Frankenstein

Hamnet

Sinners

Wicked: For Good

Marty Supreme

KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

KAZANAN: Avatar: Fire and Ash

EN İYİ KURGU

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

KAZANAN: Sinners

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ BELGESEL

2000 Meters To Andriivka

Apocalypse In The Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

KAZANAN: Mr Nobody Against Putin

EN İYİ SES

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

KAZANAN: F1

EN İYİ ÇOCUK VE AİLE FİLMİ

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

KAZANAN: Boong

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Elio

Little Amelie

Zootropolis 2

KAZANAN: Zootropolis 2

EN İYİ İLK FİLM (BRİTANYA YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)

The Ceremony

My Father’s Shadow

Pillion

A Want In Her

Wasteman

KAZANAN: My Father's Shadow

BRİTANYA YAPIMI KISA ANİMASYON

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

KAZANAN: Two Black Boys In Paradise

BRİTANYA YAPIMI KISA FİLM

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

KAZANAN: This Is Endometriosis