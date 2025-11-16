Bağ evinin bahçesine giren tilkileri besledi

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Zile ilçesinde emekli Aşur Koçak’ın (56) bağ evine gelen 2 tilkiyi elleriyle beslediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Zile ilçesine bağlı Fırtıman köyünde yaşayan Aşur Koçak bağ evindeyken 2 tilkinin bahçesine girdiğini fark etti. Koçak, bahçede dolaşan tilkilere et ve ekmek verdi. Tilkilerden birinin masaya çıkıp ekmek yediği anlar cep telefonu ile kaydedildi. Tilkiler bir süre sonra bahçeden çıkıp ormana girerek gözden kayboldu. (DHA)

