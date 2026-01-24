Bağcılar Belediye Başkanı kim? Bağcılar Belediye başkanı neden değişti? Bağcılar hangi partide? (2026 Güncel)
İstanbul Bağcılar'da yapılan yerel seçimleri hangi aday kazandı? Bağcılar Belediye Başkanı neden değişti ve mevcut Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? Bağcılar seçim sonuçları ve detaylar haberimizde.
İstanbul'un yüksek nüfuslu ilçelerinden olan Bağcılar'da seçimi kim kazandı ve Belediye Başkanı oldu? Bağcılar'da diğer adaylar yüzde kaç oy aldı? Bağcılar Belediyesi hangi partide? Bağcılar Belediye Başkanı neden değişti? Detaylar şöyle:
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?
1983 yılında İstanbul’da doğan Yasin Yıldız, aslen Gümüşhanelidir. Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, yüksek lisansını ise İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Yerel Yönetimler” alanında tamamlamıştır. 2014 sonrası Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2024'te Bağcılar Belediye Meclis üyeliğine seçilmiş ve aynı dönemde başkan yardımcısı olarak atanmıştır.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in AKP İstanbul İl Başkanı adayı olmak için Bağcılar Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından, 2025 yılı Ocak ayında Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçilen Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.
2024 BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
2024 yerel seçimleri İstanbul’un kalabalık ilçelerinden Bağcılar’da da yoğun ilgiyle takip edildi. Sandıklardan çıkan sonuçlara göre AKP adayı Abdullah Özdemir, oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanlığını yeniden kazandı. Bağcılar’da yapılan yerel seçimlerde Abdullah Özdemir (AKP) %55,42 oy oranıyla büyük bir farkla birinci oldu. En yakın rakibi CHP adayı Cem Kılıç ise %32,87 oy aldı.
- AKP – Abdullah Özdemir: 213.447 oy (%55,42)
- CHP – Cem Kılıç: 126.629 oy (%32,87)
- Yeniden Refah – Faruk Bağcı: 14.947 oy (%3,88)
- Zafer Partisi – Ramazan Barışkan: 10.864 oy (%2,82)
- Saadet Partisi – Erhan Açıkgöz: 3.989 oy (%1,03)
- İYİ Parti – Eyüp Ali Özdemir: 3.876 oy (%1,01)
- HÜDA PAR – Mehmet Ali Ortaç: 1.733 oy (%0,44)
- TİP – Baykal Işık: 1.659 oy (%0,43)
- Memleket Partisi – Bülent Uygur: 1.570 oy (%0,41)