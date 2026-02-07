Bağcılar Belediyesi borca karşılık takasa başladı

Gökay BAŞCAN

AKP’li Bağcılar Belediyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na biriken borçlarına karşı çareyi takasta buldu. CHP Grubu’nun itirazlarına rağmen Meclis’te onaylanan kararla birlikte borçlara karşılık belediyenin elindeki ev ve arsalar takas edilecek.

Uzun yıllardır AKP’nin yönettiği Bağcılar Belediyesi’nde toplam borçların yanı sıra SGK’ye olan borçlar da büyük bir yüke dönüştü. Bağcılar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından borçlara karşılık arsa ve evlerin takas edilmesi için Meclis’e önerge verdi.

Meclis’e verilen önergede, “…Başkanlığımıza ait Başak İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ne ait olan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarına karşılık olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin a fıkrası gereğince SGK’ya mahsup ve devredilmesi işlemlerinin yürütülmesi hususunda karar alınma üzere yazımız ve eki dosyanın, Belediye Meclisi’ne havalesi olurlarınıza arz olunur” denildi. Meclis’te CHP’nin itiraz ve ret oylarına rağmen Cumhur İttifakı’nın oylarıyla karar verildi. Böylece belediye, İnönü, 15 Temmuz, Yenigün mahallelerinde 4 bin 769,12 metrekare büyüklüğünde 6 arsa takas edilecek. Bunun yanı sıra evleri de takas etmeye karar veren AKP’li belediye, Demirkapı Mahallesi’nde yer alan 6 daireyi de SGK’ye devredecek.