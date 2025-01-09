Bağcılar Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Bağcılar Belediye Başkanlığı için belediye meclisinde yapılan seçimde 30 oy alan Yasin Yıldız yeni belediye başkanı oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AKP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklayarak istifa etmişti.
Kaynak: İHA
AKP İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterilen Abdullah Özdemir'in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapıldı.
Bağcılar Belediye Meclis üyelerinin kullandığı oylarla ilçenin yeni belediye başkanı Yasin Yıldız, oldu. Yıldız, 30 oy alarak seçildi.
Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılacak devir teslim töreninde Bağcılar’ın yeni belediye başkanı, görevi Özdemir'den devralacak.
Abdullah Özdemir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla AKP İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.