Bağcılar'da 2 gasp şüphelisi tutuklandı

Bağcılar'da bir iş yerinde 2 kişinin cep telefonlarını gasbedip havaya ateş açtığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ekim'de İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde silahla ateş açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, ticaret merkezindeki bir büfeye gelen silahlı 2 kişiden birinin, A.İ.S. ve U.C.S'den para almak istediğini ve üzerlerinde para olmaması nedeniyle cep telefonlarını gasbettiğini belirledi.

Daha sonra şüphelilerin havaya ateş açarak iş yerine zarar verdikleri ve araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Kimlikleri belirlenin zanlılar Y.E.S. ve Ş.U, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.