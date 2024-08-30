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Bağcılar'da 3 katlı tekstil fabrikasında yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gece saatlerinde 3 katlı iplik dokuma fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Güncel
  • 30.08.2024 06:49
  • Giriş: 30.08.2024 06:49
  • Güncelleme: 30.08.2024 06:56
Kaynak: AA
Bağcılar'da 3 katlı tekstil fabrikasında yangın
Fotoğraf: AA

İstanbul'da bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bağcılar’daki Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'taki 3 katlı iplik dokuma fabrikasında çıkan yangın için olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasına destek olmak için çevre belediyelerden su takviyesi istendi.

Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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