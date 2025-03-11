Bağcılar'da 4 katlı binada yangın: 1 ölü

İstanbul'da 4 katlı binanın giriş katında yaşanan yangında Salih Polat isimli 90 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Bağcılar'da, Fatih Mahallesi 1822 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Apartmanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Daireden dumanların çıktığını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde tek yaşayan Salih Polat'ı hareketsiz yatarken gördü. İtfaiye ekipleri Polat’ı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Polat ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.