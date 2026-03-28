Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü: Sokak kapatıldı

İstanbul'da henüz bilinmeyen nedenle çatısı çöken bina boşaltıldı.

Olay Bağcılar'da 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın çatısının bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Düşen parçalar pak halindeki 2 araca hasar verdi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler binayı boşaltırken, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı.