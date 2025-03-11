Bağcılar'da binada çıkan yangında bir kişi öldü

Bağcılar'da bir dairede çıkan yangında evde yalnız yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi 1822 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Daireden çıkan dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, dairede yaptıkları incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Salih Polat'ı yerde hareketsiz buldu.

Evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Polat, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mahalle sakinlerinden Alaattin Karabulut, gazetecilere, sabah saatlerinde eve gelen Polat'ın bakıcısının daireden çıkan dumanları görünce Polat'ı üst katta oturan gelinine haber verdiğini ve itfaiye ekiplerini aradıklarını söyledi.