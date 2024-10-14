Bağcılar'da bir erkek, evli olduğu kadının kardeşi tarafından öldürüldü

İstanbul'da Murat Akkuş (40), evli olduğu kadının erkek kardeşi tarafından öldürüldü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Murat Akkuş, iş çıkışı Bağcılar'da bulunan Molla Gürani Parkı civarında evli olduğu kadının erkek kardeşi C.K. (39) ile buluştu.

İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Murat Akkuş, C.K.'ya yumruk attı.

Bunun üzerine C.K, Akkuş'u bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulans ile hastaneye götürüldü. Murat Akkuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akkuş'un cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli, C.K. ise gözaltına alındı.