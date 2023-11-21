Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bağcılar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 21.11.2023 13:41
  • Giriş: 21.11.2023 13:41
  • Güncelleme: 21.11.2023 13:41
Kaynak: AA
Bağcılar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dökümcüler Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Depoda bulunan süngerlerin oluşturduğu yoğun dumanı tahliye etmek isteyen itfaiye ekipleri yol üstüne kurdukları tahta üzerinde kroki çizerek planlama yaptı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, duman tahliyesi de yaklaşık 2 saat sürdü.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 