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Bağcılar'da drift yapan sürücüye 34 bin 429 lira ceza

Ajans Haberleri
  • 11.01.2024 15:28
  • Giriş: 11.01.2024 15:28
  • Güncelleme: 11.01.2024 15:28
Kaynak: AA
Bağcılar'da drift yapan sürücüye 34 bin 429 lira ceza

Bağcılar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 34 bin 429 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi sivil trafik ekipleri, Hacı Bostan Caddesi'nde 1 Ocak'ta, bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, 34 FNG 186 plakalı aracı kullandığı belirlenen sürücü K.A. gözaltına alındı.

K.A'ya 34 bin 429 lira idari para cezası verilirken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı.

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