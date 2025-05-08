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Bağcılar'da fabrikada yangın: Müdahale sürüyor

Bağcılar’da forma üretimi yapan bir fabrikanın 5’inci katında yangın çıktı. 15 Temmuz Mahallesi’ndeki fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.

Güncel
  • 08.05.2025 08:07
  • Giriş: 08.05.2025 08:07
  • Güncelleme: 08.05.2025 08:09
Kaynak: DHA
Bağcılar'da fabrikada yangın: Müdahale sürüyor

İstanbul Bağcılar'da forma üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan ve forma üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının binanın 5'nci katında çıktığı öğrenildi.

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