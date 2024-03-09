Bağcılar'da iş yeri çalışanlarını silahla gasbedip kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar'da iş yeri çalışanlarını silahla gasbettikten sonra kaçan 2 şüpheli Şişli'de yakalandı.

Bağcılar'da, 5 Mart akşamı bir iş yerine 2 kişinin girmesi ve çalışanlardan silah zoruyla 10 bin lira alıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüyü inceledi ve şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Adresleri de belirlenen şüpheliler Hasan Ali D. ve Eyüp A, 6 Mart'ta Şişli'de saklandıkları evde yakalandı. Evdeki aramada ruhsatsız tabanca ve 7 bin lira ele geçirildi.

Hasan Ali D'nin 6 suç kaydı ve "silahla tehdit" suçundan aranması olduğu saptandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.