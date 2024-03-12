Bağcılar'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

Ekiplerce 7 Mart'ta bu iş yerinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ü.K. (40) ve A.B. (40) gözaltına alındı.

İş yerindeki aramada, 130 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken, Ü.K. serbest bırakıldı.