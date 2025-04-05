Bağcılar'da iş yerinde yangın

İstanbul Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. Yangın çıkan binada oturan bir kadın bayıldı. Sağlık görevlileri kadını hastaneye götürürken sokakta kısa süreli panik yaşandı.

Göztepe Mahallesi 2275 Sokakta 5 katlı binanın giriş katındaki oto paspas imalatı yapılan iş yerinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmanda oturanlar çevredekilerin uyarıları üzerine binayı hemen boşalttı.

İş yerinden çıkan dumanların binayı sarması nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Binada oturan bir kadın yangın nedeniyle bayıldı. Sağlık ekipleri, bayılan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada ve iş yerinde hasar oluştu.

"APARTMANDA OTURANLARIN ZİLLERİNE BASTIM"

Yangını görüp binadakileri uyaran İbrahim Eyim, "Dumanlar gelmeye başlayınca apartmanda oturanların zillerine bastım. Hepsinin aşağıya inmesini istedim. İtfaiyeyi aradık, geldiler söndürdüler. Oto paspas üzerine iş yeri burası" diye konuştu.