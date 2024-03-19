Bağcılar'da makas atıp trafiği tehlike düşüren sürücüye para cezası

İstanbul Bağcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 27 bin 235 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü B.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek", "öndeki aracı yeterli mesafeden izlememek", "emniyet şeridini gereksiz şekilde kullanmak", "sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren alınmasına rağmen araç kullanmak" maddelerinden 27 bin 235 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücü B.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.