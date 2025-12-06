Bağcılar'da markette silahlı saldırı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul'da emlak satışından kaynaklı komisyon konusunda ailesiyle arasında husumet bulunduğu belirlenen şüpheli tarafından çalıştığı markette silahla vurulan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Bağcılar'da polis ekipleri, 3 Aralık'ta, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette silahla vurulan kişinin ağır yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ailesine ait markette kasada çalışırken silahla başından vurulduğu belirlenen Furkan Gobul (21), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Gobul, bugün hayatını kaybetti.

EMLAKÇIYLA KOMİSYON BEDELİ TARTIŞMASI

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, bir kişinin müşteri gibi davranarak markette bir süre dolaştığını, ardından kasaya yaklaştığını, işlem yapan bir müşterinin arkasına geçip, silahıyla Furkan Gobul’a ateş ettiğini tespit etti.

Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, Gobul ailesinin, kendilerine ait evin satılması sırasında aracı olan emlakçıyla komisyon bedeli konusunda anlaşmazlık yaşadığı, satışı gerçekleştiren ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul'un ise istenen komisyon bedelini emlakçıya ödediğini babasına ilettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayın ardından kaçan emlakçıyı arama çalışmaları ise sürüyor.