Bağcılar'da otomobil konsolu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, adli kontrolle salıverildi

Bağcılar'da otomobil konsolu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol tedbiri hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta ilçede park halindeki bir otomobilin konsolunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, olay yerine gelen araçtan inen şüphelilerin, park halindeki bir otomobilin ön camını kırarak içine girdikleri ve araç konsolunu çaldıktan sonra bölgeden uzaklaştıklarını tespit etti.

Şüphelilerin aracının kiralık olduğunu ve çalıntı plaka taşıdıklarını belirleyen ekipler, olayın gerçekleştiği yer ve saatin, aracın GPS kayıtlarıyla uyuştuğunu da saptadı.

Şüpheli aracı kiralayan E.Y'yi yakalayan ekipler, şüphelinin ifadesinden aracı kullanan diğer şüphelinin kimliğine ulaştı. Şüpheli R.C. de bir süre sonra gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "mala zarar verme" ve "otodan hırsızlık" suçlarından haklarında adli kontrol tedbiri hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.