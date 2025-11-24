Bağcılar'da parkta oyun oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Bağcılar’da bir parkta 5 çocuk, bindikleri oyuncaklardaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, çocukların genel durumlarının iyi olduğunu, tedavilerini yakından takip ettiklerini bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Plevne Parkı'nda meydana geldi. Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nda okuyan 5 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra parkta oynamaya başladı. Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı.
Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 çocuğu çevredeki hastanelere kaldırdı.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: ÇOCUKLARIMIZIN GENEL DURUMLARI İYİ
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de X hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Bağcılar'daki bir parkta meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı üzerine bölgeye hızla sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulanslarımız tarafından 5 çocuk gerekli ilk müdahaleleri yapılarak farklı hastanelere nakledilmiştir. Çocuklarımızın genel durumları iyi olmakla birlikte, tedavileri yakından takip edilmekedir."
