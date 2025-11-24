Bağcılar'da parkta oyun oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı

Bağcılar'da parkta bulunan oyuncak motosiklete binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Plevne Parkı'nda meydana geldi. Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nda okuyan 5 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra parkta oynamaya başladı. Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı.

Fotoğraf: DHA

Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 çocuğu çevredeki hastanelere kaldırdı.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: ÇOCUKLARIMIZIN GENEL DURUMLARI İYİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de X hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Bağcılar'daki bir parkta meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı üzerine bölgeye hızla sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulanslarımız tarafından 5 çocuk gerekli ilk müdahaleleri yapılarak farklı hastanelere nakledilmiştir. Çocuklarımızın genel durumları iyi olmakla birlikte, tedavileri yakından takip edilmekedir."