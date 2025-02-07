Bağcılar'da polislere saldırı: 2 polis bıçaklandı

İstanbul Bağcılar’da, 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar Caddesi'nde şüpheli 26 yaşındaki Hayrullah B., ekip otosunun kapısını açarak polis M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde kullandığı bıçakla yakaladı.

"Oto hırsızlık" suçundan kaydı olan şüphelinin ekip otosunun kapısını açarak 2 polise bıçakla saldırması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.