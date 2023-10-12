Bağcılar'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Bağcılar'da motosiklet tamirhanesine düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren motosiklet tamirhanesinde silah bulunduğunun belirlenmesi üzerine iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda iş yeri sahibi A.E. ile yanında bulunan F.Ç. gözaltına alındı. F.Ç'nin üzerinde 1 ruhsatsız silah, iş yerinde 1 ruhsatsız dürbünlü otomatik silah, 4 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.
İş yeri sahibi A.E. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, F.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.