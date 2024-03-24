Bağcılar'da silahla havaya ateş açan zanlılar yakalandı

Bağcılar'da, farklı günlerde aynı sokakta iki kez havaya ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, motosikletli bazı şüphelerin 14 ve 18 Mart'ta, Yavuz Selim Mahallesi 1063. Sokak'ta muhtarlık seçim ofisinin bulunduğu bölgede silahla havaya ateş açıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede 4 boş kovan ele geçirildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, plakasız bir motosikletle mahalleye gelen bazı şüphelilerin havaya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

Çalışmalar neticesinde olayla ilişkili olduğu anlaşılan A.M. (27), M.B. (21) ve İ.C.E (17) Bağcılar'da gözaltına alındı.