Bağcılar'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 734. Sokak'a motosikletle gelen 2 şüpheli, burada 2 kişiye silahla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, zanlılar geldikleri motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.