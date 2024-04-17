Bağcılar'da trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para ceza verildi

Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan 2 sürücüye toplam 5 bin 772 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aracın trafiği tehlikeye düşürerek ilerlediği anlara ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, TEM Otoyolu yan yolu Güneşli mevkiinde çevredekileri de tehlikeye düşürerek ilerleyen 34 FJL 355 plakalı kamyonetin sürücüsü A.E. ve 34 TCD 40 plakalı taksinin sürücüsü İ.Y'yi yakaladı.

Her iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak" ve "diğer araçların ilerlemesini engellemek, ani yavaşlamak" maddeleri gereğince 2 bin 886'şar lira para cezası kesildi.

Ayrıca ticari taksi sürücüsü İ.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.