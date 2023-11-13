Bağcılar'da uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bağcılar'da uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma kapsamında Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, sokak satıcısı olduğu belirtilen E.Ö.E, gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 920 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 135 lira ve cep telefonu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ö.E, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.