Bağcılar'da yangın: Dördü çocuk beş kişi hastaneye kaldırıldı

Bağcılar'da bir gecekonduda çıkan yangında, bir kadın ve dört çocuğu dumandan etkilendi.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2007 Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARIYA ÇIKTILAR

Yangın sırasında gecekonduda bulunan kadın ve dört çocuğu kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen kadın ve çocukları, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.