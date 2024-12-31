Bağcılar'da yolcu otobüsü yandı

İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Bağcılar'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki Metro Turizm'e ait olduğu belirtilen otobüste, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 24 yolcunun indirildiği otobüsü duman ve alevler sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.