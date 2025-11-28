Bağcılar'daki parklar üç yıl önce denetlenmiş: Tehlike, neredeyse tamamındaymış!

İhmaller zinciri nedeniyle İstanbul Bağcılar'da 24 Kasım tarihinde Plevne Parkı'nda bulunan oyuncak motosiklete binen beş ilkokul öğrencisi çocuk elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken AKP’li Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olayın ardından Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlanan tespit raporunda, çocukların elektrik akımına kapıldığı oyun makineleri incelenerek, “Sigorta kutusu kapaksız ve mühürsüzdür. Tamamen açık konumdadır. Herhangi bir uyarıcı levha bulunmamaktadır. Bu hat üzerinde hayat koruma rölesi, yangın koruma rölesi ve kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. Oyun makinelerine giden hattın pano ucundan toprak hattı kesilmiştir ve bağlı cihazların topraklama bağlantısı bulunmamaktadır” ifadeleriyle hayati önemdeki ihmaller zinciri sıralandı.

BELEDİYE ÇALIŞANI 2022’DE UYARMIŞ

Tespit raporunda parkta bulunmadığı belirlenen kaçak akım rölesi internet sitelerinde 500 TL ile 4 bin TL arasında satılırken BirGün yeni bir belgeye ulaştı.

18 Şubat 2022 tarihinde bir belediye görevlisi, belediyenin 174 parkını inceledi. Hazırlanan raporda parkların tehlike saçtığı vurgulanarak şunlar sıralandı:



GÜVENLİK TEDBİRLERİ YOK: “Parklarımızda yaptığım kontroller neticesinde neredeyse tamamında elektrik panoları ve elektrik sistemi güvensiz ve çok tehlikeli bir şekilde çalışmaktadır. Birçok parkın elektrik sistemi ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun değildir. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmamıştır. Uyarıcı yazılar ve levhalar yoktur.”

KAÇAK AKIM RÖLESİ YOK: “Bu konuda çok önem arz eden hayat koruma rölesi, diğer adıyla kaçak akım rölesi yoktur veya çalışır durumda değildir. Bu eksikliklerin en kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Parklarda bulunan Elektrik konusu hafife alınabilecek bir konu değildir. Parkların en büyük ziyaretçisi çocuklardır. Parklardaki elektrik sistemimiz 220V/380V gerilim değerine sahiptir. 30 mA akım değeri ve 50 V gerilim değerinin üstü hayati tehlike içermektedir. En ufak bir yanlışlık veya tedbirsizlik insanın hayatını kaybetmesine sebep olabilir.”

PARKLAR GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILMALI: “Bu problem bütün elektrik panolarında hayat koruma rölesinin takılı ve çalışır durumda olmasıyla önlenebilir. Hayat koruma rölesi çalışır durumda olmayan bütün parklar bu problem giderilene kadar insan giriş çıkışına kapatılmalıdır. Bu problemlerin giderilebilmesi için gerekli elektrik malzemeleri müdürlüğümüz bünyesinde bulunmamaktadır. Eksik malzemelerin zamanında tedarik edilmesi gerekmektedir. Tüm bu eksiklikler düzeltildikten sonra ayrıca her park için ayrı ayrı iş güvenliği uzmanı tarafından bir kontrol sağlanmalıdır.”

PARKLARI KİM İŞLETİYOR?

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Avukat Özkan Akar daha önce yaptığı açıklamada, “Bu parkın mülkiyeti belediyede. Ancak Bağcılar’da şöyle bir gelenek var, eski meclis üyeleri, eski AKP’li yöneticiler siyasetten payını alsın diye bu parkların işletmesi veriliyor. Bağcılar Belediyesi’nin parklardaki işletmeleri kimlere ve nasıl devredildiği, buralara yönelik denetimler hususunda şüphelerimiz vardır. Bu nedenle bu olayın takipçisi olacağız” demişti.





KAÇAK AKIM RÖLESİ NEDİR?

Kaçak akım rölesi, elektrik tesisatlarında meydana gelen kaçak akımları tespit ederek devreyi kesen güvenlik cihazlarıdır. Elektriksel kazaların ve yangınların önlenmesinde kritik bir rol oynar. Bu cihazlar, elektrik yüküne maruz kalan insanların elektrik çarpmasından korunmasını sağlar.