Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü, okullarda yılbaşı etkinliklerini ve süslemeyi yasakladı

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki okullara yazı göndererek yılbaşı etkinlikleriye ilgili yasak talimatı iletti.

Söz konusu metinde sınıflarda süsleme yapılmaması uyarısında bulunulurken "yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza uymayan etkinlikler"in yapılmaması talimatı verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altay imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Okullarımızda yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza uymayan etkinliklerin ve okul - sınıf süslemelerinin yapılmaması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini, Aynca, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin milli manevi kültür değerlerine uygun etkinliklerin tercih edilmesi önem arz etmekte olup, bu konudaki anlayış ve işbirliği içinde çalışılması hususunda; Gereğini rica ederim."