Bağcılar İSTOÇ'ta yangın: 17 işyeri zarar gördü
İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 17 işyeri yangından zarar görürken can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: DHA
Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı.
Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.
Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.
İstanbul Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Gül, 17 iş yerinin zarar gördüğünü, can kaybı yaşanmadığını aktardı.