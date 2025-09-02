Bağcılar İSTOÇ'ta yangın: 17 işyeri zarar gördü

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı.

Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.

Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.





İstanbul Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Gül, 17 iş yerinin zarar gördüğünü, can kaybı yaşanmadığını aktardı.