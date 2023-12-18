Bağcılar’da 2 şahıs, girdikleri manavda tartıştıkları 2 kişiyi silahla vurdu

Bağcılar’da sokak üzerinde bulunan bir manava giden 2 şüpheli şahıs, tartıştığı iş yeri sahibi ve yanındaki çalışanını silahla vurarak yaraladı. Şahısların sokak üzerinde yürüdükleri o anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde dolaşan şüpheli 2 kişi bir manava girdi. İş yeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlayan 2 şahıs, yanlarında bulunan silah ile ilk önce manav sahibi Cebrail Bozan’ı ayağından vurarak yaraladı. Şüpheliler daha sonra iş yerinde bulunan Erkan Oruç’u da silahla vurarak yaraladıktan sonra hızlıca oradan uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından, karnından aldığı kurşun ile ağır yaralanan Erkan Oruç’u ve manav sahibi Cebrail Bozan’ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Şahısların, sokak üzerinde yürüdüğü ve etrafa bağırdığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.