Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bağcılar’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin, arazide duş aldığı sırada yere yığıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Güncel
  • 15.06.2025 14:13
  • Giriş: 15.06.2025 14:13
  • Güncelleme: 15.06.2025 14:23
Kaynak: AA
Bağcılar’da boş arazide erkek cesedi bulundu
Fotoğraf: AA

İstanbul Bağcılar’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 1904 Sokak’ta, atık kağıtların toplandığı bir barakanın yanındaki boş arazide meydana geldi. Bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, erkeğin arazide ateş yakarak su ısıttığını ve ardından o suyla duş aldığını tespit etti. Görüntülere göre, erkek bir süre sonra yere yığıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol