Bağcılar’da boş arazide erkek cesedi bulundu

İstanbul Bağcılar’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 1904 Sokak’ta, atık kağıtların toplandığı bir barakanın yanındaki boş arazide meydana geldi. Bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, erkeğin arazide ateş yakarak su ısıttığını ve ardından o suyla duş aldığını tespit etti. Görüntülere göre, erkek bir süre sonra yere yığıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.