Bağcılar’da motosikletli 2 kişi eve kurşun yağdırdı

Bağcılar’da, motosikletli iki kişi, çocuğu ve hamile arkadaşının da bulunduğu Pelin Meral Çiftçi’nin evine silahlı saldırıda bulundu. Mermiler evin camlarına isabet ederken olay yerine gelen ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Motosikletli saldırganların kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bağcılar’da, motosikletli iki kişi bir eve silahlı saldırıda bulundu.

Olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 593. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; binanın giriş katında oturan Pelin Meral Çiftçi, sabaha karşı hamile arkadaşı ile birlikte uyumak için salona geçti. Bu sırada sokaktan geçen motosikletli kişiler, eve doğru silahla ateş etmeye başladı. Çiftçi, o anki korkuyla ile yere yatarken hamile arkadaşını korumaya çalıştı. Motosikletli saldırganlar daha sonra evin başka bir odasına ateş etmeye devam etti. Şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçarken Pelin Meral Çiftçi, yatak odasında uyuyan çocuğunun yanına giderek yaralı olup olmadığını kontrol etti. Olay sonrası, gelen ekipler evin camlarına isabet eden 6 mermi olduğunu tespit etti. Olayda, yaralanan olmazken polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Motosikletli saldırganların kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"EVİMİ RESMEN TARADILAR"

Saldırıya uğrayan ev sahibi Pelin Merak Çiftçi, "Olay saat 04,35 gibi oldu. Mutfaktan salona geçecektim, salona geçerken de ışığı kapattım. Işığı kapattığım anda camın orada birini gördüm ama ben binadan komşular falan diye çok şey yapmadım. Koltuğun üzerine doğru geçtim. Koltuğa oturduğum an ateş etmeye başladı. Beni gördü, beni gördüğü gibi ateş etmeye başladı ama ben o sırada koltuğa yattım. Yattığım andan itibaren silah sesleri toplam 11-12 kere evime ateş etmiş. İlk ateş ettiği taraftaki koltukta da kız arkadaşım yatıyordu. Hamile sekiz aylık. Ateş ettiği gibi o camların hepsi arkadaşımın boğazına göğsüne geldi. Her yerine camlar battı kızın. Ben direkt onu tutup yere yatırdım, koltuğun altına doğru kafamızı soktuk. Biz çığlık atmaya başladık. Bağırmaya başladık. Bu sefer yan odaya gelip camdan ateş etmeye başladı. Herhalde o bizim bu tarafa geçtiğimizi düşündü. Öldürme isteğiyle bu tarafa gelip ateş etti. Yatak odasına da ateş etmek istedi bence ama o tarafın camı boşluğa baktığı için yatak odasına ateş edemedi. Çocuğum da zaten yatak odasındaki yatakta yatıyordu. Baktım hala ateş ediyor, direkt çocuğumun yanına koştum ona baktım. Üzerinde bir şey var mı mermi geldi mi falan diye. Ondan sonra cama koştum baktım motorla tam sokağın girişinde iki kişi oradan bastılar gittiler. Benim evimi resmen taradılar. Yapılan öyle korkutma amaçlı, bir mermi atayım ya da bir gözdağı vereyim kesinlikle değil" şeklinde konuştu.