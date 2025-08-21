Bağcılar’da şiddete uğrayan kadın ağır yaralandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde aynı iş yerinde çalıştığı Z.S’yi mesai saatlerinde tartıştığı için işten kovulduğu iddia edilen E.Y. bıçakladı. Olayı gören mahalleli, kaçmaya çalışan faili ise yakalayarak linç girişiminde bulunduğu öğrenildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kadın yönelik şiddet, Güneşli Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında çıkan tartışma sonrası E.Y. işten çıkarıldı. E.Y., takip ettiği Z.S.'yi bıçakladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalandı.

Ağır yaralanan Z.S, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.