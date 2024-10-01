Bağdat Havalimanı'na ve ABD üssüne füzeli saldırı

Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş alana 1 Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına düştü.

Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.

ABD ÜSSÜNE DE SALDIRI

Öte yandan Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda, ABD askerlerinin bulunduğu bir üsse de üç roket atıldığı bildirildi. Sakdırıda can kaybı yaşanmadı.

Bir güvenlik kaynağı AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bağdat Havaalanı'ndaki Zafer Üssü üç roketle hedef alındı, bunlardan ikisi üssün özel savunma sistemleri tarafından vuruldu, üçüncüsü ise Terörle Mücadele Servis Komutanlığı karargahının yakınına düştü” dedi.