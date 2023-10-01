Bağdat'ta, 4 yıl önceki gösterilerde hayatını kaybedenler anıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 1 Ekim 2019'daki halk gösterilerinin 4'üncü yıl dönümünde anma gösterileri düzenlendi.

Bağdat'ın merkezinde toplanan yüzlerce kişi, dört yıl önceki gösterilerde hayatını kaybedenleri anarak, ölümlerine neden olanlardan hesap sorulmasını istedi.

AA muhabirine konuşan Seyid Ahmed el-Hulu, "Bugünkü eylemimiz, anma etkinliğinden ziyade ekim gösterileri ve devriminin devamıdır. Bu devrim ki, yolsuzluk ve hizipçilik üzerine kurulu rejimi yıkmak için başlamıştı. Bugünkü taleplerimiz de aynıdır, o da söz konusu yolsuzluklar hükümetini düşürmek" dedi.

Kasım ayında yapılması planlanan yerel seçimlerin iptal edilmesini istediklerini ifade eden Hulu, iktidarı paylaşan siyasi güçlerin meclisten çıkarttıkları yasayla düzenleyecekleri yerel seçimlerde de nüfuz sahibi olmayı amaçladıklarını öne sürdü.

Iraklı gösterici Hulu, "Irak'taki hükümeti ve onların kendi çıkarları için çıkarttıkları yasaları ve eğer varsa da devleti reddediyoruz" şeklinde konuştu.

Iraklı aktivist Muhammed Taii de, "'Siyasi rejimi düşürmek istiyoruz' şiarını 1 Ekim 2019'de seslendirdik. Bugün de ABD tanklarının üzerinde gelip iktidar olanlara diyoruz ki; 2003'te getirdiğiniz mevcut siyasi tabakayı kabul etmiyoruz. Yolsuzluklara batmış bu siyasi tabaka Iraklıların insan haklarını ihlal etti" ifadelerini kullandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta halk 1 Ekim 2019 yılında yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği gibi nedenlerden dolayı sokaklara çıkarak dönemin hükümetini protesto ederek istifaya zorlamıştı.

Bu gösteriler kısa süre sonra güneydeki vilayetlere de yayılmıştı. Gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 300'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.