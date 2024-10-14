Bağdu faili meçhul bırakıldı

Haber Merkezi

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin dağıtımcısı Kadri Bağdu’nun IŞİD tarafından katledilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. 14 Ekim 2014’te Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa semtinin bisikletiyle gazete dağıtımı yaptığı sırada katledilen Bağdu, kasklı ve motosikletli bir kişi tarafından katledilen Bağdu’nun ölümüne dair açılan soruşturmada jet hızıyla “gizlilik” kararı verildi.

MA’nın haberine göre, 15 ay devam eden soruşturmanın ardından dosyada gizlilik kararı kaldırılırdı. IŞİD Üyesi Servet Koç, 2016’da Bağdu’nun oğlu İsmail Bağdu’ya gönderdiği mesaj ve görüntülerde, cinayeti nasıl işlediklerini anlatarak, devlet tarafından “kullanıldıklarını” söyledi. Ancak buna rağmen soruşturmada ilerleme sağlanmadı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim 2020’de cinayeti “adli bir vaka” olarak değerlendirerek soruşturmada “daimi arama” kararı verdi. Bunun üzerine aile, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulundu.

Bağdu ailesinin avukatı Tugay Bek, “Devlet fail veya failleri bulmak isteseydi bulurdu. Muhalif kimliği nedeniyle sistemin hedefi haline gelen Bağdu’nun cinayet failleri bilinçli olarak gizlenip olayın üzerine gidilmediğini gördük. Siyasal iklimin değişmesi ile bu siyasal cinayetin faillerin ortaya çıkarılıp cezalandırılacağının inancındayız” ifadelerini kullandı.