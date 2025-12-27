Bağımlılıkla mücadelede duraklama devri

Türkiye’nin bağımlılıkla mücadelede yaşadığı zafiyet, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan 2024 yılı kesin hesap verilerine yansıdı. Bağımlılıkla Mücadele Programı için 2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) 5 milyar 937 milyon TL ödenek ayrıldı. Sağlık Bakanlığı’nın bu alandaki ödeneği ise 3 milyar 373 milyon TL oldu.

Uyuşturucu kullanım yaşının giderek düşmesi ve bağımlılık nedeniyle ölümlere rağmen bağımlılıkla mücadelede kritik önemi bulunan kurumlar, ödeneklerinin tamamını kullanmadı. Buna göre, EGM toplam 5,9 milyar TL’lik bağımlılıkla mücadele bütçesinin 1 milyar 40 milyon TL’sini harcadı. Sağlık Bakanlığı’nın 3,3 milyar TL’lik bağımlılıkla mücadele bütçesinden yaptığı harcama ise kayıtlara, 1 milyar 785 milyon TL olarak geçti. Bütçe kullanım oranı, yüzde 30 olarak hesaplandı.

SAHADA DA GERİ ÇEKİLME

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bağımlılıkla mücadele bütçesinden yapılan harcamaya yönelik gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bakırlıoğlu, “Uyuşturucuyla mücadelede sahada da bir geri çekilme söz konusu” dedi. 2024 yılında 262 bin 164 olan uyuşturucu operasyonu sayısının 2025 yılında 168 bin 796’ya düştüğünü de belirten Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Farkındalık çalışmalarına baktığımızda da benzer düşüş söz konusu. 2024’te 2 milyon 252 bin kişiye ulaşılmışken 2025’te bu sayı 1 milyon 403 bine düşmüş. 2026 hedefi ise yalnızca 665 bin kişi. Yani mücadelenin küçültüldüğünü her veride gözlemek mümkün. 2024 yılı bütçesinden uyuşturucu ile mücadele için sadece 10 binde 2,5 harcama yapılmış.”

YATAK SAYISI AZ ARTIYOR

Bakırlıoğlu, AMATEM ve Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’ndeki (ÇEMATEM) yatak sayılarındaki artışın yavaş olmasını da eleştirdi. 2023 yılında toplam 59 yataklı merkezde bin 388 yatakla hizmet verildiğini belirten Bakırlıoğlu, “Yatak sayısının 2025 itibarıyla yalnızca 194 adet artırılabilmiş. Başvuru artıyor ama kapasite yerinde sayıyor. Yani sorun büyüyor ama irade küçülüyor” dedi.

∗∗∗

ÖLÜMLER İKİYE KATLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kasım ayında yayımlanan raporuna göre 2024 yılında 427 kişi doğrudan uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bİr önceki yıla göre yaşamını yitirenlerin sayısı yüzde 42 arttı.

• Ölen sayısı: 427

• 18 yaş altı ölen sayısı: 6

• En fazla ölüm 30 yaş altında: 160 kişi

• Tedavi merkezlerine başvuru sayısı: 390 bin

• İşlem yapılan şüpheli sayısı: 375