Bağımsız bir ülke için birleşelim

Haber Merkezi

Ülkenin dört bir tarafında 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlandı. Emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin yükseldiği zaferin 102’nci yıldönümünde yapılan konuşmalarda Cumhuriyet değerlerinin ilerici kazanımlarının önemi vurgulandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen töreninde ise bir kez daha atılan sloganlar dikkat çekti. Önceki yıllarda da Erdoğan’ın yürüdüğü sırada atılan ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganı yine küçük bir grup tarafından atıldı. Grup beklediği desteği alamayınca sloganı yarıda kesti.

CHP Lideri Özgür Özel’e ise Kütahya’da katıldığı resmi törende söz hakkı verilmedi. Protokol konuşmalarında kendisine yer verilmediğini açıklayan Özel, “Bir kişinin dolma kaleminden çıkmış bakan konuşacak. Son seçimlerin en çok oy almış, ülkenin kurucu partisi konuşmayacak" dedi. Dumlupınar’da halka seslenen Özel, "Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun ifadelerine yer verirken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ahlat’ta Devlet Bey ile Tayyip Bey, HÜDA-PAR’ın koluna girmişler, bugün burada 30 Ağustos kutluyorlar. Kimin kolundasınız? HÜDA-PAR’ı kendine ittifak seçen Tayyip Bey’e de Devlet Bey’e de ortakları hayırlı uğuru olsun. Biz milletimizle ittifakız. Biz Türkiye İttifakı’yız.''

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında okunan cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadı. Atatürk’ün adının hutbelerde okunmaması tepkilere neden olurken başkanlık sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda Atatürk'ün ismine yer verdi. Bir diğer dikkat çeken olay ise Antep’te yaşandı. Zafer Bayramı’nın kutlandığı alana Hamas'ın eski lideri İsmail Haniye'nin posterinin asılmasının ardından yurttaşlar postere tepki gösterirken Haniye’nin resmi kısa sürede indirildi. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç şöyle konuştu: "30 Ağustos'ta bu meydanda bu posteri asanlar bu vicdanla nasıl yaşayacaksınız? CHP olarak bu ülkenin kurucu değerlerini kimsenin çiğnemesine asla izin vermeyecektir."

Zafer Bayramı’nda asılan eski Hamas lideri Haniye’nin pankartı tepki çekti.

(Fotoğraf: ANKA)

GAZZE İLE ANTEP AYNI ÇIKIŞI

Zafer Bayramı’nın kutlamalarına AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar da gölge düşürdü. Anıtkabir’de Özel Defteri imzalayan Erdoğan’ın savaş uçağı olarak bilinen ‘Kızılelma’ adıyla verdiği mesaj dikkat çekti. Erdoğan, "Milletimizin Kızılelması’na dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sürdüreceğiz" dedi. Törenlerin ardından Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde de konuşan Erdoğan bir kez daha Filistin’in hamisi rolüne büründü. İsrail ile aylarca ticari faaliyetlerini durdurmayan, kürsü konuşmalarından öte geçemeyen Erdoğan’ın “Gazze’yi Gaziantep’ten kim ayırabilir” sözleri ise dikkat çekti. Erdoğan şöyle konuştu: “Filistin topraklarına nasıl gözümüzü kapatabiliriz? İstanbul ile Kudüs’ü kim ayırabilir? Gazze’yi Gaziantep’ten kim ayırabilir? Gazi, niçin Bingazi’deydi? Hepsi vatan aşkıyla devam eden bir heyecanın adımıydı"

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PARTİ VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN 30 AĞUSTOS MESAJLARI

SOL PARTİ: Anadolu’yu işgal planlarını Mustafa Kemal önderliğinde halkın kurtuluş mücadelesiyle bozarak Cumhuriyetin yolunu açan Zafer Bayramı kutlu olsun. Emperyalizmin işbirlikçisi tek adam rejimine karşı devrimci demokratik cumhuriyeti kurmak için birleşelim.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ: Hekimler olarak bağımsızlık ruhundan vazgeçmeyeceğiz. Zafer Bayramı'nı savaşsız sömürüsüz dünya umuduyla kutluyoruz.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI: Halk egemenliğini tesis etme mücadelesi tüm halkçı toplumcu güçlerin görevidir. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın laiklik.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ: Büyük taarruz 30 Ağustos’ta emperyalizmin bağımsızlık ruhuna yenik düşmesiyle sonuçlanmıştır. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Riyakarca 30 Ağustos’u kutlayanlar bilsinler, emekçi halkımız Cumhuriyet’i ayağa kaldırdığında, sosyalizmle kutlanacak.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: Emperyalistlere karşı başlatılan direnişi zafere taşıyan halkı

selamlıyor, Mustafa Kemal ile mücadele arkadaşlarını anıyoruz.