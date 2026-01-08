Bağımsız kitabevlerine destek, üniversite öğrencilerine askıda kitap

Bağımsız kitabevlerini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Kitap Kurtları Kulübü, yeni etkinliğiyle Kadıköy’de buluşmaya hazırlanıyor.

Akademisyen ve çeviri editörü Kübra Çiğdem İnal’ın yürütücülüğünde faaliyet gösteren kulüp, geçen yazdan bu yana “Her Mevsim 1 Bağımsız Kitabevi, En Az 3 Kitap” projesini sürdürüyor.

Proje kapsamında hem bağımsız kitabevlerine destek olunuyor hem de üniversite öğrencileri için askıya kitap bırakılıyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin üçüncüsü, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de Mühürdar’da bulunan Kadıköy İmge Kitabevi’nde gerçekleştirilecek.

Geçen yaz başlayan “Her Mevsim 1 Bağımsız Kitabevi, En Az 3 Kitap” projesinin ilk durağı 27 Ağustos 2025 tarihinde Caddebostan’daki Gergedan Kitabevi olmuştu. Projenin sonbahar ayağında ise Beyoğlu'ndaki Vinyet Kitabevi ziyaret edilmişti.

Kaynak: Gazete Kadıköy