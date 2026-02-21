Bağımsız Maden-İş duyurdu: Polyak Madencilik işçileri üretimi durdurdu

İzmir'de Polyak Madencilik’te çalışan maden işçileri; maaşlarının eksik yatırılması ve iş güvenliği ihlalleri nedeniyle iş bıraktıklarını açıkladı.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde başlatılan eylemin, taleplerin karşılanmaması halinde gece ve gündüz vardiyalarında devam edeceği bildirildi.

İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Madencilik’te çalışan maden işçileri; maaşlarının tam yatırılmaması ve iş güvenliği ihlalleri sebebiyle üretimi durdurdu.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde başlatılan eylemde, talepler karşılanıncaya kadar gece ve gündüz vardiyalarında eylemin devam edeceği bildirildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada; Özyeğinlere ait Fiba Holding bünyesindeki Polyak Madencilik’in Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketine satılmasının ardından işçilerin hak kaybı yaşadığı belirtildi.

"1700 MADENCİNİN İŞİNE SON VERİLDİ"

Fiba Holding’in aldığı karar doğrultusunda son 6 ayda “küçülme” gerekçesiyle 1700 madencinin işine son verildiği belirtilirken, şu anda görev yapan 1243 işçinin ise maaşlarını, promosyon ödemelerini ve Toplu İş Sözleşmesi’nden (TİS) kaynaklanan geriye dönük alacaklarını tahsil edemediği ifade edildi.

Kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin güvencelerin bulunmadığının belirtildiği açıklamada, çalışma ortamının iş sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) açısından riskli hale geldiğinin altı çizildi.

"TALEPLER KARŞILANINCAYA KADAR DEVAM EDECEK"

Bağımsız Maden-İş, Fiba Grubu’nu, Qitaihe şirketini ve Polyak yönetimini sorumluluk almaya; işçilerin ücret ve alacaklarını eksiksiz ödemeye, tazminat haklarını güvence altına almaya ve iş yerinde İSİG kurallarına uygun çalışma koşullarını ivedilikle sağlamaya çağırdı.

İkinci vardiyada (paşa vardiyası) başlayan üretim durdurma eyleminin, talepler yerine getirilinceye kadar tüm vardiyalarda devam edeceği belirtildi.