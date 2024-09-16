Bağımsız Maden-İş Sendikası: "Gözaltına alınıyoruz"

Manisa Soma'da Fernas Madencilik'te sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişi devam ediyor. Bodrum'da AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasırlıoğlu'nun sahibi ve ortağı olduğu Cape Bodrum Luxury'in önündeki eylemin ikinci gününde eylemciler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Sen X hesabından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınıyoruz. Ferhat Nasıroğlu'nun oteli olan Cape Bodrum Luxury önündeki nöbetimizin ikinci gününde hiçbir gerekçe gösterilmeden örgütlenme uzmanımız ve avukatımızla birlikte gözaltına alınıyoruz. Biz madenciye adalet derken, madenciye reva görülen adalet bu mu?"