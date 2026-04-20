Bağımsız Maden-İş Sendikası Hukuk Birimi Görevlisi Doğukan Akan hakkında tahliye kararı

Akbelen direnişçisi Esra Işık'ın tutuklanmasını protesto eden Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun da tutuklanmasına tepki gösterdiği için tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Hukuk Birimi Görevlisi Doğukan Akan hakkında tahliye kararı verildi.

Akan, Esra Işık ve Başaran Aksu’nun tutuklanmasına tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımı sonrası “Deliller henüz toplanmadı” gerekçesiyle “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklanmıştı.