Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Aksu adli kontrolle serbest bırakıldı
Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Maden’de çalışan işçilerin eylemine jandarmanın müdahalesi sırasında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: ANKA
Kınık ilçesindeki Polyak Maden’de çalışan işçilerin sürdürdüğü eylemin 11’inci gününde jandarma müdahalesinde gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile 3 işçi serbest bırakıldı.
Aksu hakkında ayda bir imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç işçi de adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
Aksu, “Görevi yaptırmamsendikak için direnme” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.